Caramelito Carrizo enfrentó los cuestionamientos que recibe

Cecilia Caramelito Carrizo estuvo como invitada en A la Barbarossa (Telefe) y contó cómo quedó su vínculo con Coco Sily y respondió a quienes la acusa de haber usado al humorista para volver con su esposo y padre de sus dos hijos, Damián Giorgiutti.



“En diciembre me separé de mi marido. Pasaron siete meses y ahora estamos recomponiendo la relación y ver qué se puede arreglar. Nosotros siempre tuvimos una buena relación, claramente tenemos dos hijos por lo que nosotros nunca nos desvinculamos, por más que dejamos de ser pareja, seguimos siendo la familia que fuimos durante 25 años”, contó la actriz y conductora sobre Giorgiutti.



Luego, Caramelito se refirió al Coco Sily, con quien se sigue cruzando diariamente en la radio: “Para mí trabajar con Coco no es difícil porque él es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida.



"Nos acompañamos mutuamente en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entenderlo”, agregó, emocionada, en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa.



Emocionada, siguió: “Yo voy a cumplir 50 años y Coco, 60. ¿Sabés lo que representa en mi vida haberlo encontrado en ese momento?”.



“Lo nuestro era puertas adentro y él supo desde el primer día cuál era mi historia, las dificultades que tenía, lo triste que estaba y la cantidad de tiempo que venía sufriendo”, sumó Caramelito, tratando de explicar su emoción al hablar de Sily. Y luego se refirió a ciertos cuestionamientos que recibió cuando tomó la decisión de terminar su relación con el humorista.



“Él dijo que estaba triste, ¿qué va a decir, que estaba contento? A raíz de eso se dijo que yo lo había usado”, sentenció.



“Y cuando dicen que lo uso, yo no soy una porquería para usar a nadie”, se defendió la actriz.



“Cuando yo empecé a salir con Coco, el me decía: ‘cómo nos encontramos en este momento’. Porque la situación personal de él era muy distinta a la mía, él está súper bien, ama a sus cuatro hijos, le va muy bien en el trabajo, mientras que yo estaba en un momento muy difícil”, explicó.



En otro momento de la entrevista, Cecilia mantuvo un cruce con Analía Franchín, panelista del programa, que le cuestionó su comportamiento en la entrega de los premios Martín Fierro, a la cual asistió con Sily.



“¿Cómo no lo iba acompañar? Él me preguntó si podía ir”, contó primero. Y luego Franchín le comentó que le los vio "on fire" (prendidos fuego). “Las palabras que decís son tu apreciación y no están en mi mente, ni en mi cuerpo. Entiendo perfecto tu descripción y está bien. Pero preguntame qué siento o si querés decí vos lo que ves que yo sentía”, le respondió Carrizo.



Por último, Cecilia se refirió a Coco y su actual vínculo con su esposo: “Somos personas grandes que nos supimos acompañar. A Damián lo amaba con todo mi corazón y siempre fue mi prioridad”,

