Fátima Florez dio detalles de su flamante relación con Javier Milei

La humorista Fátima Florez dio detalles de su flamante relación con el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al señalar que tienen "una conexión espiritual muy fuerte".Florez se convirtió en la mujer del momento tras confirmar su relación con Milei.El lunes pasado se reveló que llevan 45 días en pareja y que ambos se conocieron en diciembre en el programa de Mirtha Legrand. .En medio del furor, la imitadora se convirtió en tapa de una famosa revista de espectáculos en donde dio detalles sobre su nuevo romance con el político.En la tapa de la revista, Florez luce un sexy vestido rojo con una hebilla de brillos plateados en el centro."La actriz habla de su romance con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y candidato a presidente", señala la edición de Caras. .En la descripción de la tapa, la imitadora revela que está "atravesando un momento mágico" y remarcó que encontró en él "un hombre maravilloso y cariñoso"."Es más, puertas adentro, no se habla de nuestros respectivos trabajos. En nuestras charlas, hay mucha impronta de humor", confesó la actriz. .Flórez y el líder de La Libertad Avanza tendrían una escapada romántica el próximo mes antes de las elecciones generales, según lo reveló el periodista Augusto Tartúfoli. En ese sentido, sostuvo que la pareja pasará unos días en Punta del Este."Carlos Perciavalle contó que él se enteró el fin de semana y que él llamó a Fátima Florez que le dijo `estoy acá con mi novio, te lo paso` y le pasó con Javier Milei. De hecho, Perciavalle confirmó lo siguiente: el primer viaje de la pareja como pareja va a ser a visitarlo a él a Punta del Este y posiblemente suceda a mediados de septiembre", aseguró. .Tras esta primicia, Perciavalle dio más detalles sobre este nuevo romance y su viaje."Los veo enamoradísimos. A mí me da la sensación que son muy felices, estaban exultantes el pasado sábado que hablé 40 minutos con los dos", confesó el actor. .Y añadió: "Milei pensaba venir ahora, en estos días. Me dijo que tenía que venir a Colonia por un día y que si podía venía hasta acá. Le dije `mirá, es un poco lejos porque son 300 y pico de kilómetros hasta Punta del Este`. Y me respondió `entonces los primeros días de septiembre voy para allá y te voy a visitar. Nos vamos a dar un gran abrazo en tu jardín que es divino`".