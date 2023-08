Silvina Luna dio positivo de Covid y sigue internada en terapia intensiva

Internada en terapia intensiva, Silvina Luna enfrenta un nuevo reto de salud: la modelo habría dado positivo de Covid-19. “Quiero ser muy cauta Mariana, porque esta es una información que me llega, le habría dado Covid positivo a Silvina Luna en el Hospital Italiano”, reveló Andrea Taboada en El Diario de Mariana, el programa de eltrece que conduce Mariana Fabbiani. “Por supuesto quiero ser muy respetuosa con este tema, porque todos queremos a Silvina y queremos que se reponga muy pronto”, agregó la panelista.



Fernando Burlando, abogado de Luna, que al momento de conocerse la noticia estaba hablando del caso con el equipo del magazine, dijo que no sabía nada al respecto e inmediatamente se mostró preocupado por su clienta. “Lo que sí sé es que Silvina, como está su salud, no puede vivir en un sanatorio porque todo es un riesgo, por más que está muy bien atendida”, expresó.



Según La Nación, luego de los exámenes diarios de rutina que le practica el cuerpo médico del Hospital Italiano, detectaron que la exconcursante de Gran Hermano había contraído Covid.



El último parte médico sobre la salud de la modelo, que se encuentra internada desde hace tres meses, confirmaba que luego de una leve mejoría Luna había regresado a terapia intensiva. “La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”, decía el escrito, difundido por Burlando.



“Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”, concluía la Dirección Médica del Hospital Italiano.