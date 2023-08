Soledad Pastorutti protagonizó una sesión de fotos y mostró el backstage

Espectáculos El desgarrador pedido que le hizo Silvina Luna a su hermano

Hace ya algunos años que Soledad Pastorutti se afianza como chica de moda. Si bien nunca abandonó las prendas inspiradas en el folk, ahora también suma las últimas tendencias del momento a sus apuestas fashionistas. Recientemente, cautivó la atención de todos sus fanáticos tras posar para la revista Glamour de México y Latinoamérica con los vestuarios más llamativos e impactantes.La artista se lució con outfits en tonos de alto impacto como fucsia, violeta, verde, naranja y azul. En su cuenta de Instagram, donde reúne casi 2 millones de seguidores, publicó algunas de las tomas y un video del backstage.En las fotos de la revista, la artista se lució con un conjunto de camisa de satén verde y corset al tono que combinó con un pantalón violeta de efecto cuero con pata de elefante y tiro superalto. ¿El calzado? Llevó puestas un par de sandalias altísimas en plateado con taco cuadrado y terminación en punta, detalló el portalEn el clip que compartió en su perfil, se mostró también con un look rosa al mejor estilo Barbiecore. Posó para la cámara cual diva con un crop top diminuto en rosa pastel que complementó con un saco de sastrería tipo blazer en rosa chicle y un pantalón de vestir de tiro alto con moldería acampanada. Además, sumó estilo con un cinto een rosa claro, haciendo juego con la prenda superior.El verde, sin dudas, es uno de sus colores favoritos. Antes de fotografiarse con el pantalón sastrero fucsia, la cantante se lució con el conjunto de camisa y corset sin nada por debajo.Fanática de los tonos llamativos, se mostró sonriente con una camisa de satén en naranja saturado. La lució en composé con una minifalda drapeada en color crudo.Finalmente, apostando por un look mucho más clásico -pero no por eso menos glamouroso-, posó con un maxivestido ajustadísimo al cuerpo, sin breteles y con escote caído, y falda tubo larguísima. Decidió completar el outfit también con sandalias plateadas.