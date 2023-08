Coti Romero posó con una malla ultra cavada que dejó todo a la vista

Coti Romero, quien se destacó previamente como concursante en Gran Hermano 2022, ha dejado a todos impresionados con su deslumbrante apariencia en una foto de fin de semana. Cada vez que comparte una nueva postal en su cuenta de Instagram, logra este efecto.La joven de cabello dorado ha mostrado su innegable belleza desde que ingresó a la famosa casa del reality. Su estilo único y audaz la convirtió en el centro de atención y en motivo de admiración para muchos. Y esta vez llamó la atención con una malla enteriza azul ultra cavada.En esta ocasión, su elección de vestuario cautivó nuevamente a sus seguidores, quienes no escatimaron en elogios y comentarios positivos.Por otro lado, en su último post de Instagram, la influencer presentó un look muy particular que generó miles de likes y comentarios entusiastas. Para la noche, eligió un vestido de aberturas y estampado en blanco y negro.Lo que más llamó la atención fue la tendencia “underboob” que exhibió con esta prenda, mostrando parte de su pecho por debajo del vestido.Su participación en eventos y celebraciones aún genera gran expectación entre sus seguidores, quienes siempre aguardan con ansias para descubrir qué asombroso look lucirá y cómo se verá en esa ocasión nocturna.