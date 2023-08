Revelaron cuál era el gran miedo con el que convivía Mariano Caprarola

El desgarrador testimonio de Mariano Caprarola tras ser operado por Aníbal Lotocki

La muerte de Mariano Caprarola dejó en shock al mundo de la moda y el espectáculo. Tenía 49 años y se había internado para que le sacaran la última piedra del riñón, consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotocki, a quien le confió un cambio estético en 2010. Todo terminó en tragedia. Sufrió una hemorragia interna que derivó en un paro cardíaco y el viernes lo despidieron en el cementerio Jardín de Paz, donde será cremado.Luego de que Laurencio Adot, uno de sus grandes amigos, contara públicamente que el asesor de moda le había pedido que le consiga un novio para vivir feliz y olvidarse de todos sus problemas de salud, Ángel De Brito reveló en LAM (América) cuál era el pensamiento que no lo dejaba dormir tranquilo. “Tenía miedo de quedar paralítico”, lanzó.En las últimas horas, se conoció que Fernando Burlando se involucrará en la investigación de la muerte de Mariano Caprarola. “Después de que tomó conocimiento público, debería tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer yo personalmente”, adelantó el letrado que también lleva adelante la denuncia de Silvina Luna contra Lotocki.En 2010, Caprarola se había operado los glúteos con el polémico cirujano Aníbal Lotocki. En julio, al aire de Socios del espectáculo (eltrece), dijo: “No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, indicó sobre su intervención quirúrgica.Con dificultad para hablar del tema, por lo que le producía recordar ese momento de su vida, haciendo referencia a Lotocki, disparó: “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”.Meses después, el productor de moda se sometió a otra operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli, con el objetivo de quitar el material que le había inyectado Lotocki. “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”, comentó en aquel entonces. (Todo Noticias)