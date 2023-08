Revelaron la causa de la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años

En el mundo del espectáculo y la moda se generó una gran conmoción por la inesperada muerte de Mariano Caprarola. El panelista del programa La Jaula de la Moda estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga para someterse a una cirugía y sacarse unos cálculos renales. Este jueves por la tarde, se descompensó luego de la operación y falleció a los 49 años.Además, De Brito explicó: “Estos trastornos le generaron cálculos renales, tenía un dolor que lo acompañaba. El lunes había trabajado como todos los días, se fue a internar para sacarse los cálculos renales. Pasó esa operación, esta mañana estaba bien, habló por teléfono con sus compañeros de la tele y finalmente tuvo por la tarde un shock hemorrágico y falleció. Estamos todos muy conmocionados porque era un tipo muy querido en los medios”.Luego, en el programa Ángel reveló unos mensajes que había intercambiado con el panelista el 29 de junio pasado, con motivo del tema de la salud de Silvina Luna, la modelo que está internada en el Hospital Italiano por una falla renal producto de una hipercalcemia que se produjo en su organismo por las cirugías estéticas que le practicó en el 2010 el médico Aníbal Lotocki.“En realidad es que no le hice ninguna demanda, yo me operé, me salvé la vida y todo, no le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo en ir a decírtelo, o sea sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos como quemarlo en todos lados”, confesó en un audio al conductor de LAM.“Le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que Lotocki no era lo que vendía”, detalló De Brito. Enseguida, continuó: “Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki”.Más adelante, el conductor reprodujo las palabras de Caprarola acerca de su relación con el médico. “Yo fui a cumpleaños y en esos cumpleaños había un político muy importante”. Luego, reveló lo que le dijo Mariano en ese momento al respecto de la supuesta protección que tenía Lotocki. “Y me dijo textual: ‘si lo cuento públicamente me matan y termino en un zanjón”.Por último, De Brito reflexionó acerca de la razón por la cual el panelista no había denunciado al médico. “O sea vivía con ese miedo también de poder aparecer muerto en un zanjón”, disparó el conductor de LAM. Según destacó Yanina Latorre, Mariano contó que tenía guardado en su caja de seguridad el nombre de la persona que estaría protegiendo al médico. Fuente: (Teleshow-Infobae)