Murió Darren Kent, actor de “Games of Thrones”: tenía 36 años

Darren Kent, actor reconocido por su labor en la serie "Games of Thrones" y de reciente aparición en el filme "Calabozos y dragones: Honor entre ladrones", murió el pasado viernes a los 36 años, aunque su agencia de talentos, Carey Dodd Associate, recién confirmó su deceso en las últimas horas, a través de un comunicado.



"Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo estaban a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este difícil momento", dice el texto publicado en la cuenta oficial de Twitter de la agencia.



Kent padecía un trastorno en la piel, además de osteoporosis y artritis, por lo que sufría de diversos problemas de salud.



Nacido y criado en Essex, Gran Bretaña, obtuvo su primer papel relevante en 2008 en la película de terror "Espejos siniestros", protagonizada por Donald Sutherland; y obtuvo su primer gran reconocimiento en 2012 a partir de su papel principal en el filme "Sunny Boy", que narraba la historia de un niño con una condición rara en su piel, precisamente, algo que él mismo padecía.



Entre sus créditos aparecen participaciones en "Los miserables", la serie "EastEnders" y "The Frankestein Chronicles", entre otros.



Sin embargo, fue su intervención en "Games of Thrones" la que le valió el mayor reconocimiento a nivel popular.



Kent también destacó como escritor y director con el cortometraje "You Know Me", de 2021, lo que le valió varios premios.