Sofía Calzetti y su relación con Agüero: “Está todo bien”

En los últimos días, Sergio Agüero dejó entrever que ya no estaba en pareja con Sofía Calzetti, al responder a un seguidor a la pregunta sobre un posible casamiento diciendo que estaba solo.



Lo cierto es que Sofía se encuentra en Argentina y fue arribada por Socios del Espectáculo cuando salía de una peluquería manejando un auto de alta gama. "Mañana es mi cumpleaños", dijo, muy sonriente.



Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su relación con el ex jugador, trató de eludir la respuesta: "Estoy llegando tarde a la cena con todas mis amigas. Estoy en modo tranquila con mis amigas de toda la vida. No vamos a bailar, solo salimos a comer".





"Estoy muy bien, no me gusta hablar. Me apoyo en mi familia y mis amigas", dijo Sofía, sin bajarse del auto. Después aseguró que con el Kun siguen hablando y no descartó la posibilidad de una reconciliación: "Está todo bien. Es lo máximo Sergio, muy simpático. Ustedes saben cómo es".



Sergio Agüero y Sofía Calzetti estuvieron juntos durante cuatro años, pero en junio empezaron a dar señales sobre un posible distanciamiento cuando el ex jugador borró sus fotos con la modelo. Además, se habían dejado de seguir en Instagram.



Luego le preguntaron al Kun en su canal de Twitch qué había pasado con Sofi y él respondió: “Bueno, y nada. . . como todos saben. . . Dije que estoy solo porque nos tomamos un tiempito. Pero estamos bien. Estoy por acá, viajando y tratando de pensar y me imagino que ella también, pero no hay nada raro, gente, ¿eh?”. Él viajó a Europa y ella decidió dejar por unos días Miami para pasar su cumpleaños en Argentina con su gente.