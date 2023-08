Romina Gaetani reveló detalles sobre su salud: “Es raro lo que me pasa”

A mediados de julio, Romina Gaetani entró en una guardia hospitalaria por problemas respiratorios sin saber que quedaría internada por varias semanas. La actriz tuvo que suspender las grabaciones de “Buenos chicos”, la nueva tira de Polka, debido a su delicado estado de salud.



Si bien en un momento se habló de un cuadro de bronquitis severa, con el correr de los días el estado de Romina Gaetani fue empeorando y terminó sufriendo problemas en su visión y movilidad.



La actriz habló sobre cómo llegó a que la internaran dos veces ese momento y dio detalles de la supuesta mala praxis en la clínica en la que se atendió. Igualmente, pese a estar cada día mejor, declaró: “Todavía estoy recuperándome”.



“Un día le pregunté a la médica del 1 al 10 cuán grave estuve y me dijo que un 9 largo. Entonces, más que bronquitis severa fue una neumonía”, relató.



Con respecto a la posibilidad de una mala praxis, la actriz no quiso declarar y dio a entender que está todo en manos de abogados. “No sé si hubo mala praxis. Voy paso a paso. Hubo una primera internación en la que no me sentí cómoda ni cuidada. Me dieron el alta, me fui a casa, y no me terminé sintiendo bien. Soy asmática desde chica y por eso se me complicó el cuadro”, añadió.



“Me dieron una medicación de la que no voy a hablar porque no es conveniente. No me habían informado lo qué me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida que me iban dando. No sé si ahí la enfermera lo dijo o no”, precisó sobre la posibilidad de una mala praxis.



Luego, dio detalles del momento en el que el cuadro se comenzó a complicar: “Cuando llega la doctora terminé discutiendo con ella y el cuadro se complicó. De los nervios más los corticoides que estaba recibiendo, se me nubló muchísimo la vista y era tal el nivel de angustia y bronca, que recuerdo agarrar al celular para llamar a mi hermano”.



A pesar de que lo más duro de su situación ya pasó, Romina Gaetani contó que todavía no está del todo recuperada, tanto anímica como físicamente. “Cuando lo digo me sigo poniendo nerviosa. Es raro lo que me pasa. Todavía no logro bajar de toda la situación de lo que pasó hasta ahora”, cerró la actriz.