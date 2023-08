Ana Rosenfeld habló de su vínculo con Mateyko: qué relación tienen

Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko coincidieron en el show de Luis Miguel y al parecer no es el primer espectáculo que van a ver juntos.Todo comenzó después de que Pochis, dueña del perfil Gossipeame, compartiera una foto de la letrada y el locutor en el Movistar Arena. “La No Noticia: Ana Rosenfeld y Mateyko en el recital de Luis Miguel”, escribió.Sin embargo, una seguidora de la cuenta de espectáculos reparó en un detalle: esta no es la primera vez que van juntos a ver un show. “En el de Los Nocheros también estaban juntos, ¿romance en puerta?”, consultó dejando sembrada la duda.Al ser consultada sobre el rumor de un romance, Rosenfeld dijo a: “Jaja no coincidimos. Fuimos juntos porque somos amigos”. Respecto a si ya habían estado juntos en el show de Los Nocheros, la letrada afirmó: “Sí, él me invitó. Jajaja nos conocemos hace mucho, somos amigos”.Por su parte, el animador compartió una foto junto a la abogada en sus redes y escribió: “Junto a mi querida Ana Rosenfeld vimos y disfrutamos a Luis Miguel en su momento brillante”.Ana Rosenfeld estuvo durante 35 años en pareja con Marcelo Frydlewski. El marido de la abogada murió en octubre del 2021 luego de haber contraído coronavirus en Miami. A pesar de estar vacunado, su cuadro fue grave, y pasó más de un mes en terapia intensiva esperando un milagro.Desde ese entonces, la letrada dio varias notas donde sostuvo que no le resultó fácil el duelo de quien fue el amor de su vida. En marzo del año pasado sorprendió al contar que tenía todas sus pertenencias: “Para dormir uso su ropa. Me pongo sus remeras y ahora voy a usar sus bufandas. Es la necesidad de sentirlo. También uso sus perfumes”.Además, en diálogo con LAM (América), tiempo atrás definió que tuvo “una vida antes de Marcelo” y que “va a haber una después”. Entonces explicó que la primera vez que fue a un casamiento sin él no la pasó bien: “Llegar sola fue difícil. Me sentí feliz de poder compartir, pero triste de estar sola”.Además, contó lo que significó para ella ver alegría a su alrededor en medio del proceso que está atravesando. “Sufrí mucho ver que la gente está feliz. Es un gran dolor, porque siempre me di cuenta que era una mujer feliz”, sostuvo.