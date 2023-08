“No queremos más hijos”: su marido se hizo vasectomía y ella mostró una imagen

Paula Chaves y Pedro Alfonso son padres de Olivia (2013), Baltazar (2016) y Filipa (2020) y decidieron que ya no desean seguir agrandando la familia. Por eso, el actor y productor se sometió a una vasectomía y fue su mujer quien lo contó mediante su cuenta de Instagram: “No queremos más hijos”.



“El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo. Se hizo la vasectomía”, explicó la modelo y conductora, al mostrar la imagen de Pedro en la sala de cirugía, tras realizarse el procedimiento que le impedirá tener más hijos.



Su relación con Zaira Nara

Paula también aprovechó las preguntas de sus seguidores para referirse a su relación con Zaira Nara, que es la madrina de su hija más chica, pero se distanciaron cuando la hermana de Wanda comenzó a salir con su ex, el polista Facundo Pieres.



“¿Nunca más se hablaron con Zaira, que es la madrina de Filipa?”, le preguntaron. Y ella respondió: “La vida misma. Las relaciones cambian, y ningún título debe atarte a ninguna persona. . . Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía!”. (NA)