Silvina Luna se encuentra en estado crítico

La modelo Silvina Luna, que se encuentra internada en el Hospital Italiano por una infección bacterial que se complicó debido a su enfermedad de base de hipercalcemia e insuficiencia renal, ingresó en un estado crítico, a días de ser pasada a la sala de terapia intensiva.



La periodista Pía Shaw reveló que el factor psicológico está empezando a pegar fuerte en la actriz: "Una amiga que la visita mucho me contó que desde el lunes Silvina, como viene de varios meses en esta misma situación, ya había empezado con ataques de pánico".



Mientras, su colega Ángel de Brito, pidió rezos porque Silvina se encuentra "en estado crítico", luego de confirmar con Ezequiel, el hermano de la modelo, que era necesario volver a la terapia intensiva: "La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada".



"Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda y están esperando hasta el último minuto para volver a ponerle el respirador. El aparato digestivo ya no le está funcionando como debería", remarcó De Brito.



A Ezequiel le molestó escuchar versiones erradas sobre una mejoría de su hermana. "Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por sí sola o que ponía aceites esenciales en la habitación", aclaró el conductor.



Luna, de 43 años, se sometió a una cirugía estética en 2011, a cargo de Aníbal Lotocki, quien le colocó metacrilato, una sustancia supuestamente peligrosa para la salud.



Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica, que la obliga a someterse a varias sesiones de diálisis por semana y también se encuentra a la espera de un trasplante de riñón.