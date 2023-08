Lali González confirmó su participación en el Bailando 2023

Lali González es una actriz paraguaya que se hizo conocida en Argentina gracias a su participación en la ficción de Polka, La 1-5-18. Después trabajó como conductora en el ciclo de eltrece ¿De qué signo sos? Y ahora se animará a un nuevo desafío.



Según confirmó en Intrusos, Lali ya firmó su contrato para formar parte del Bailando 2023, convirtiéndose en la última convocada por la producción de Marcelo Tinelli, que la semana que viene los reunirá a todos para tomarse la foto oficial del certamen de baile.



“Me quiero divertir, la quiero pasar bien. De bailar, cero. Me animo porque ¿quién no quiere estar en Tinelli? Mi primer desafío es terminar completo un baile y mi segundo desafío es ganar”, dijo la actriz, que representará a su país en la pista y contará con la presencia de varios paraguayos para alentarla desde la tribuna.



Lali confesó que no tiene conocimientos de baile, pero, de todas formas, piensa divertirse en la pista y dar lo mejor de sí. Además, bromeó con quedarse con la conducción del certamen: "Creo que voy para la conducción me parece, que se atajen todos".



Antes de firmar su contrato, la actriz se tomó una foto caminando por el barrio de Palermo, cerca de los estudios del canal América, y la publicó en Twitter junto al siguiente mensaje: “¡Qué más 2023! ¡Qué más! Háblame de intensidad”.