Romina Malaspina habló de las elecciones en lencería negra

Romina Malaspina no solo aprovecha las redes sociales para compartir sus más audaces looks plagados de estilo y tendencias sino también para conversar con sus 2 millones y medio de seguidores. En las últimas horas, la influencer se hizo una selfie en el espejo donde se lució con un conjunto de lencería total black y un pantalón de jean azul estilo parachute.¿Los detalles? Se trata de una dupla de corpiño deportivo y bombacha colaless con detalles de elásticos con inscripciones en off white, a contratono.En sus historias de Instagram, lanzó una encuesta sobre las elecciones. “¿A quién votamos?”, escribió, y dio elegir entre Massa, Bullrich, Milei y Larreta. El ganador de la encuesta fue Milei, con el 66% de los votos.“Por eso es clave que mañana votemos bien”, agregó la influencer junto al quiz, seguido de una carita feliz y un emoji de la bandera argentina.