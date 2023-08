Wanda Nara ostentó el electrodoméstico que compró para su casa

Wanda Nara se mostró muy alegre en sus redes sociales por una peculiar razón. Tal como contó, la mediática está en búsqueda de un electrodoméstico, y no pudo ocultar su entusiasmo por usarlo en su hogar de Estambul.“Llegó el día en que me hace feliz ir un domingo a comprar una aspiradora”, lanzó la esposa de Mauro Icardi en sus historias de Instagram. Además, les contó a sus seguidores: “Lo peor de la situación es que no veo el momento de conectarla y aspirar toda la casa”.Cabe recordar que Wanda viajó semanas atrás a Turquía junto a sus hijos y su marido. Ahora, se grabó desde un local de electrodomésticos y aseguró que era un “domingo feliz” para ella. En ese video, dejó ver el increíble artefacto inalámbrico que tiene un valor que aproximado de un millón de pesos.Tal como dejó ver en sus redes, la aspiradora es de la marca Dyson. Según el reconocido sitio de venta online, en Argentina tiene un precio exacto de 979 mil 990 pesos. Además, tiene la particularidad de ser inalámbrica con una batería de 1 hora de duración.