Jey Mammon, Florencia de la V y L-Gante inauguraron el voto de los famosos

En las primeras horas de las PASO 2023, ya fueron a las escuelas respectivas a emitir su voto algunos famosos como el periodistay la conductora de Intrusos (América)fue otro de los famosos a los que se vio este mañana, según publicó una imagen la cuenta de LAM (América). El exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) concurrió a la escuela de Palermo en la que le tocó. Usando lentes de sol, esperó su turno en la fila, que era numerosa ya que en algunas escuelas de la CiudadUno de los primeros en concurrir a cumplir el deber cívico fueque hizo un pedido especial para eso ya que está detenido en la DDI de Quilmes por una causa de privación ilegítima de la libertad.fue a la escuela San Martín de Tours, en la calle Zenteno al 3100, del barrio de Palermo. Fue acompañada por su marido,y no tuvo problemas en posar para las cámaras que la esperaban cuando salió del cuarto oscuro.Jorge Rial, a través de las redes, comentó cuando salió de su casa a hacia la escuela que le tocó, bien temprano, en el barrio de Belgrano. El conductor de Argenzuela (Radio 10) publicó dos historias en su Instagram con una selfie yque dan los responsables de la mesa en la que votó.Tal como había confirmadoeste domingo para ir a votar. Lo hizo luego de que un juez lo autorizara, aunque a último momento le cambiaron el lugar para cumplir con su deber cívico. Minutos después de las 9 de la mañana, salió del lugar esposado,y los periodistas que lo esperaban, además de un grupo reducido de fanáticos que querían verlo de cerca luego de tres meses de encierro.y él no dudó en saludar. Levantó las manos y mostró las esposas, además de unos carísimos guantes negros de su marca deportiva favorita para combatir el frío. En lo que respecta a su look “electoral”, optó por un pantalón oscuro y una campera a tono del vehículo del traslado, además de un chaleco negro y una gorra.cuando fue acusado de haber secuestrado a un joven y amenazarlo de muerte. Aunque tenía la esperanza de cumplir con una prisión domiciliaria, finalmente se la negaron, y sus defensores trabajan arduamente para que recupere la libertad lo antes posible.