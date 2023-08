Ex “Gran Hermano” reveló que se alejó de las redes por problemas de estrés

El insólito método de Daniela Celis para hacer un asado tras fracasar en su intento de prender la leña

Los fans deexpresaron su preocupación al notar varias ausencias en el ciclo streaming Fuera de Joda (Telefe) y su escasa actividad en redes sociales. Aunque durante el transcurso de esta semana la influencer reactivó su actividad en plataformas como Instagram, esto no evitó el surgimiento de varios rumores, incluyendo el de una presunta ruptura con su novio, Thiago Medina.No obstante, desde el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine), una de las panelistas, Estefi Berardi se pronunció sobre el tema para esclarecer si existe un tema de fondo con la repentina “desaparición” mediática de Pestañela. Al respecto, la periodista expuso: “Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp. Ella me autoriza a contar esto. Me dice ‘estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer’”.Ante la aclaratoria, Pampito sumó otros datos que confirman la versión que ofreció su compañera. Explicó que la semana anterior, Daniela se practicó varios exámenes y el presunto diagnóstico sería “un pico de estrés”. Por esta razón, el mediático comparó el caso de la mejor amiga de Juli Poggio con el de Coti Romero, quien también enfrentó algunos problemas relacionados con la salud física y mental.“¿Viste cómo está Coti? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro”, aseguró Pampito muy convencido.Este fin de semana, Daniela Celis decidió irse a pasar su tiempo libre al Delta de Tigre. Para eso, emprendió viaje junto a su hermana, su cuñado y su sobrino con la idea de hacerse un asado. Nunca imaginó lo que le estaba por pasar.Para lograr prender el fuego que cocinara la comida que llevó, el cuñado de la influencer intentó encender leña con resultados absolutamente negativos: las llamas no se sostenían con nada. Entonces, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) llegó hasta las últimas circunstancias: les sacó brasas al rojo vivo a una parrilla que estaba cerca de la de ella.“Claramente la solución la encontramos con mi hermana, pidiendo brasas a los vecinos. Qué vergüenza teníamos, pero logramos el fuego”, escribió Daniela, en la historia que compartió en su Instagram. “¿Alguna vez robaron brasas? ¿No? Bueno, qué poca vida que tienen”, comentó Mara Celis, mientras con una pala sacaban las piezas al rojo vivo de la parrilla.El cuñado de Daniela intentó todo lo que pudo para lograr el fuego: prender muchos fósforos, darle oxígeno a la leña y hasta le tiró uno de los productos que llevaron para cocinar. Nada funcionó. “Me olvidaba que hasta con aceite intentó prender el fuego”, comentó la mediática.Luego, sucedió otro inconveniente. “No había cartón y quemó la caja de fósforos: se dio cuenta de que ahora no puede prender un fósforo más”, escribió “Pestañela” en otra historia sobre otro accidente que tuvieron. (TN)