Silvina Luna pelea por su vida y piden una cadena oración

Cuál fue la cirugía estética que le arruinó la vida a Silvina Luna

Silvina Luna volvió a terapia intensiva y puso en alerta a todos sus seres queridos. Su hermano, Ezequiel, le explicó a Ángel De Brito quey en las. La recuperación le permitirá acceder a un trasplante de riñón, ya que el daño renal que sufre es irreversible.“Están evaluando intubarla.. Está muy delicada.La están alimentando con sonda, el aparato digestivo no le está funcionando como debería”, sostuvo el joven en un mensaje que le mandó al conductor de LAM (América) y que Yanina Latorre leyó al aire.La ex Gran Hermano está en el Hospital Italiano desde la noche del 13 de junio, cuando se presentó a la guardia por un malestar. Y aunque después de un mes lograron extubarla y hasta recibió visitas, ahora el panorama es muy diferente.El estado de salud de Silvina Luna es delicado. Su infierno comenzó hace más de una década, cuando decidió someterse a una cirugía estética para lograr “el cuerpo perfecto” y brillar en el teatro de revista.“Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también... El cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación”, expuso tiempo atrás, cuando decidió denunciar a, “el médico de las famosas” al que le confió la transformación.El cirujano le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, lo que le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal a la exparticipante de Gran Hermano. Desde entonces, su calidad de vida empeoró. Primero comenzó con varios análisis mensuales y algunas intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón, pero luego necesitó diálisis y finalmente un trasplante de riñón, que todavía no sucedió.