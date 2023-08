Aseguran que famoso periodista deportivo quiere conquistar a Coti Romero

Coti Romero anunció su separación de Alexis Conejo Quiroga hace unas semanas atrás y con el pasar de los días la correntina fue envuelta en rumores de romance con varias figuras. Hasta el momento, ella desmintió todo, ya que se encuentra enfocada en su futuro en el Bailando 2023 y recuperarse respecto a su salud mental.No obstante, estuvo como panelista en LAM, mientras que Yanina Latorre reemplaza a Ángel de Brito, ya que se encuentra de vacaciones en Brasil y fue ella quien mandó al frente a la ex participante de Gran Hermano, sobre un nuevo pretendiente que estaría tratando de conquistarla con mensajes.Al cierre del programa, Latorre disparó: ‘’Está muerto de amor con vos, tenés un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, lanzó. A lo que Coti no dudó en reírse y contestar: “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”.Yanina Latorre logró su cometido y develó con quien va a trabajar Coti Romero: “Está muerto con Coti, el pretendiente con el que va a laburar Coti y que van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”.