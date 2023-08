Volvieron a internar a Silvina Luna en terapia intensiva

La encargada de hablar del tema fue Andrea Taboada, del programa El diario de Mariana, quien aseguró: “Lamentablemente a las 9.40 de la mañana volvió a terapia intensiva. Recuerden que ella había sido trasladada a una habitación común y de a poquito hacía rehabilitación con una kinesióloga porque como no hace bien estar tanto tiempo internada en el Hospital Italiano había decidido trasladarla a una habitación común”.



Según agregó luego Mariana Fabbiani, Silvina tenía en esa habitación cuidados especiales similares a los de la terapia intensiva.



Y Taboada agregó que lamentablemente el cuerpo de Silvina no respondió al tratamiento en sala común y que por eso decidieron llevarla nuevamente a terapia, aunque aclaró que no está intubada.



La noticia cae como un balde de agua fría porque en las últimas semanas se venía hablando de una recuperación sostenida en incluso de la posibilidad de retomar el camino hacia el trasplante de riñón.



Algunos días atrás la periodista de TN Cecilia Martí había charlado con el entorno de la modelo, había anunciado mejorías y había contado que la esperanza estaba puesta en ponerla en condiciones para que ella pudiera obtener un trasplante de riñón.



Ese es por supuesto el objetivo final de su recuperación tras las secuelas que le dejó la mala praxis de una cirugía estética.



La causa judicial

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, consideró hace un mes que correspondía ordenar la “inhabilitación provisoria” para el ejercicio de la medicina y el “comercio en el ámbito estético y cosmético” del cirujano Aníbal Lotocki, acusado de provocar “lesiones graves” a cuatro pacientes, entre ellas la modelo quien permanece internada desde el 13 de junio pasado.



El médico cirujano fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las “lesiones graves” que les provocó a sus pacientes Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.



En esa causa, se determinó que Lotocki causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.