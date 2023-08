Prohíben en el Líbano el film Barbie porque “promueve la homosexualidad”

El ministro libanés de Cultura, Mohamed Murtada, ordenó hoy prohibir la proyección de la película "Barbie" en ese país por considerar que "promueve la homosexualidad" y que va en contra de los "valores morales" del Líbano, informó la prensa internacional.



La película "promueve la homosexualidad y el transgenerismo, y fomenta la fea idea de rechazar la custodia del padre, menospreciando el papel de la madre y ridiculizándolo. Cuestionando la necesidad del matrimonio y de formar una familia", consideró Murtada en un comunicado recogido por el portal Variety.



Por eso, el funcionario ordenó a la Seguridad General del Líbano que tome "todas las medidas necesarias" para evitar que la película dirigida por Greta Gerwig sea proyectada en el país, donde su estreno estaba previsto para el próximo 31 de agosto, al igual que en otros países de Oriente Medio.



Al respecto, Murtada defendió que su proyección tendría "los peores efectos y consecuencias, especialmente en los niños", al tiempo que insistió en que su contenido no va en línea con los valores de la sociedad local, sobre todo en lo respectivo a la familia.



En base a las observaciones de Murtada, el ministro del Interior, Bassam Mawlawi, solicitó al comité de censura de Seguridad General, que revise la película y dé su recomendación.



Las películas que tienen que ver con el sexo, la homosexualidad o que contienen temas religiosos se cortan de forma rutinaria en Oriente Medio para cumplir con las normas de censura. Si un estudio no está dispuesto a hacer los ajustes sugeridos por los censores, las películas tienen prohibido proyectarse en los cines.



Recientemente, "Spider-Man: A través del Spider-Verso" no fue aprobado para su lanzamiento en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, probablemente debido a una escena que presentaba una bandera de "Protege las vidas de las personas trans".