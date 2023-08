Silvina Luna “está peleando por su vida todos los días”, dijo Gustavo Conti

Gustavo Conti habló del estado de salud de Silvina Luna y se mostró muy preocupado por la lentitud de su evolución, según su consideración, justo cuando se venía hablando de una mejoría de la actriz, a casi tres meses de su internación.

“No se crean tanto. Tampoco es tan así, está recuperándose muy de a poquito. La está pasando como el ort. . . . Una persona con la movilidad que tenía en su vida, encontrarse postrada en una cama no está bueno. Tampoco me gusta que digan que está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el ort. . . ”, consideró el actor, que mantiene una amistad desde que se conocieron dentro del reality Gran Hermano, hace más de 20 años.Conti destacó que Luna “está peleando por su vida todos los días. En un momento pensamos lo peor. Está muy lejos de ser lo que era Silvina antes. Cuando la fui a ver se me cayó la mandíbula al piso”.Gustavo dijo que su amiga está muy consciente de lo que está pasando y tiene deseos de estar mejor: “Sabe todo. Yo le tengo fe a ella. Seguiré rezando como lo hago todos los días”.En Intrusos remarcaron que “en tres días se cumplen tres meses de su internación" y que “la parte neurológica y respiratoria está recuperada. Está con kinesiólogos, está con su hermano y sus dos amigas. Estuvieron a punto de darle el alta porque ella necesita el cambio de ámbito, pero no se pudo”. A mediados de julio, Silvina Luna salió de terapia intensiva y pasó a una habitación de terapia intermedia del Hospital Italiano, pero aún no pudieron darle el alta.Luna, de 43 años, se sometió a una cirugía estética en 2011, a cargo de Aníbal Lotocki, quien le colocó metacrilato, una sustancia supuestamente peligrosa para la salud. Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica, que la obliga a someterse a varias sesiones de diálisis por semana y también se encuentra a la espera de un trasplante de riñón. (NA)