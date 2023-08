Ke Personajes y La Delio Valdez lanzaron su primera colaboración, “Adiós Amor”

Ke Personajes, la banda nacida en Concepción del Uruguay, es una de las más exitosas del último tiempo. El grupo liderado por Emanuel Noir saltó a la fama en medio de la cuarentena con covers de temas clásicos de cumbia. Gracias a la viralidad de las redes sociales, rápidamente sumaron millones de reproducciones en plataformas digitales como YouTube y Spotify.Hoy en día, Ke Personajes es furor y con cada nueva canción se posicionan entre los primeros puestos de los rankings musicales. Recientemente, la banda encabezada por Emanuel Noir se unió con Grupo Frontera en “Ojitos Rojos”, una colaboración internacional.

Espectáculos Cancelaron show de Ke Personajes y Emanuel Noir cantó desde el balcón del hotel

Ahora, llegó el turno de fusionar su estilo con la famosa orquesta La Delio Valdez en “Adiós Amor”. Después de haberse cruzado por las rutas y caminos a los que la música independiente invita, y de haber compartido míticos escenarios, ambos grupos populares anuncian su primera colaboración.“Corran las sillas, liberen el comedor, a romper esos parlantones!”, escribieron los integrantes de Ke Personajes y La Delio Valdez en sus redes sociales. “Adiós amor me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal”, cantan en el estribillo.Las dos agrupaciones se unen para fusionar sus sonidos y estilos tan característicos en este nuevo sencillo titulado “Adiós Amor”. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en pocas horas logró instalarse entre las tendencias musicales.El grupo Ke Personajes está formado por Emanuel Noir (voz), Enzo Martínez (güiro), Sebastián Boffelli (batería eléctrica), Joel Brem (teclado).El grupo de cumbia, formado en la ciudad de Concepción del Uruguay, se hizo popular en YouTube con sus covers durante la pandemia. Ke Personajes se presentó en Arena de Buenos Aires en junio con entradas agotadas en pocos minutos. En dicha actuación, el público disfrutó de una versión en castellano de “Rapsodia Bohemia”, de Queen, donde Emanuel se lució con su particular voz.Mientras que la famosa y popular orquesta La Delio Valdez está conformada por Ivonne Guzmán (voz), Pedro Rodriguez (voz, timbal), Sebastián Agüero (congas), Tomás Arístide (güiro), Ximena Gallina (bongó, campana y coros), Manuel Cibrian (guitarra y coros), León Podolsky (bajo), Agustina Massara y Pablo Broide (saxofón alto y tenor), Santiago Moldovan (clarinete y piano), Milton Rodríguez y Damián Chavarria (trombones), Pablo Vázquez Reyna y Agustín Zuanigh (trompetas). Invitado: Juan Albornoz (guache y accesorios), Nico Repetto (saxofón barítono)