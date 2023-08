Santi Maratea confirmó el affaire con Guillermina Valdés

Las versiones habían tomado fuerza luego de la ruptura definitiva de la modelo con Tinelli, cuando la invitó a tomar algo el 14 de febrero, casualmente, el Día de los Enamorados.



A pesar de que el joven lo desmintió en varias ocasiones, sus seguidores mantuvieron la esperanza de que tengan algún vínculo por diversas actitudes que tenían.



Y ahora, a través de una entrevista con Enzo Aguilar, el público se enteró que tuvieron un affaire.



Sin vueltas, Aguilar le consultó al influencer: "¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés? ¿Lo vas a seguir negando?", a lo que él respondió: "No, preguntame".



"Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva, que a su vez él se la quitó al hijo del `muchacho como yo`", contó en referencia a las anteriores relaciones de la modelo con Tinelli y Sebastián Ortega.



"¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?", quiso averiguar el tiktoker.



Rápidamente, Santi atinó a responder que "fue sin querer, qué se yo". "Lindo", le respondió Aguilar con picardía, a lo que Maratea agregó: "Sí. . . yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar".



Anteriormente, el influencer había contado en una entrevista con Migue Granados que no estaba en una relación con ella: "No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día".



Y con un gesto le había dado a entender al conductor que el romance había quedado en el pasado.



También le había preguntado por la fecha de las fotos juntos, ya que fueron vistos comiendo hamburguesas un 14 de febrero.



"Eso es de lo que más nos reímos, también mis amigos. Cualquiera que me conoce a mí sabría que yo nunca festejaría San Valentín, jamás", había reconocido Maratea al respecto.



"¿La seguís viendo?", le había consultado Nati Jota, quien también está en Olga junto a Granados. A lo que él había aclarado: "Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses".