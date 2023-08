Falleció William Friedkin, director de la película "El exorcista”

William Friedkin, que alcanzó gran fama cinematográfica dirigiendo el sombrío y descarnado thriller de contrabando de drogas de 1971 "The French Connection", conocida en el mundo hispano como "Contacto en Francia", y la terrorífica superproducción de posesión demoníaca de 1973 "El Exorcista", murió el lunes a la edad de 87 años, informó Variety.Variety dijo que el cineasta estadounidense murió en Los Ángeles, citando un amigo de la esposa de Friedkin. No había más detalles disponibles.Friedkin se inició como director con la suave comedia musical de 1967 "Good Times", con el dúo pop Sonny y Cher, y luego pasó el resto de su carrera creando algunas de las imágenes más perturbadoras, violentas y controvertidas de la historia del cine."Contacto en Francia" ganó cinco premios de la Academia, entre ellos el de mejor película, mejor director y mejor actor para Gene Hackman, a quien Friedkin inicialmente no quería en el memorable papel del detective de narcóticos neoyorquino Popeye Doyle."El exorcista" conmocionó a los espectadores y ofendió a algunas personas con su inquebrantable historia de una inocente niña de 12 años, interpretada por Linda Blair, que se somete a un angustioso exorcismo católico romano para liberarse de la posesión de un demonio.Convertida en un fenómeno cultural y en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos ajustadas a la inflación, fue aclamada por algunos como la mejor película de terror jamás rodada."El exorcista" fue nominada a 10 premios de la Academia, entre ellos el de mejor película y mejor director para Friedkin."Mis películas siempre han sido un estudio del comportamiento humano en sus extremos", dijo Friedkin al entrevistador Tom Huddleston en 2012. "No están dirigidas a los jóvenes, sino a los adultos. ¿Hay alguna línea que no cruzaría? [...]No lo sé.".Friedkin siguió haciendo otras películas, pero ninguna alcanzó el nivel de éxito de sus dos grandes triunfos.Otros trabajos dignos de mención fueron el thriller policíaco de 1985 "Vivir y morir en Los Ángeles", protagonizado por William Petersen y Willem Dafoe, la cinta sobre desintegración mental de 2006 "Bug", con Ashley Judd, y la retorcida comedia negra de 2011 "Killer Joe", protagonizada por Matthew McConaughey.Sus detractores le consideraban un matón arrogante y de temperamento irascible y le apodaban "Huracán Billy". Friedkin admitió que tenía un sentido prepotencia y de arrogancia después de hacer dos de las películas que definieron la década de 1970.Friedkin hizo todo lo posible para infundir un ambiente desolador a "El exorcista", basada en la novela de William Peter Blatty.Para conseguir reacciones genuinas, abofeteó a un actor y asustó a otro disparando inesperadamente una pistola.También refrigeró el plató para enfriar a los actores y hacer visible su respiración en la película.Friedkin hizo que Blair, nominada al Oscar por su asombrosa interpretación de la niña poseída, realizara actos espantosos.Su personaje orina y vomita. Levita y su cabeza da vueltas. Se masturba con un crucifijo. La actriz de voz grave Mercedes McCambridge graba las líneas del demonio que emanan de la niña, que pronuncia blasfemias atroces."Personalmente creo que dentro de cada uno de nosotros hay fuerzas del bien y del mal que luchan constantemente por nuestras almas", dijo Friedkin en 2012. "Todos tenemos un lado oscuro y todos tenemos un lado mejor. 'El exorcista' es una metáfora de eso".William David Friedkin nació el 29 de agosto de 1935 y creció en Chicago, hijo de inmigrantes ucranianos pobres. Incapaz de pagarse la universidad, el joven cinéfilo trabajó en la sala de correo de una cadena de televisión de Chicago después del instituto y pronto empezó a dirigir programas en directo.Se perfeccionó haciendo documentales. Uno de ellos, en 1965, contribuyó a la conmutación de la pena de muerte de un asesino convicto. También le abrió las puertas de su primer trabajo en Hollywood.Friedkin sufrió un ataque al corazón en 1981, que más tarde achacó a su afición por la pizza y los perritos calientes.El cineasta se casó con la actriz y jefa de estudio Sherry Lansing en 1991, tras fracasar sus matrimonios con las actrices Jeanne Moreau y Lesley-Anne Down y con la presentadora Kelly Lange.