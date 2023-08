Mirtha Legrand y su acción solidaria: “Quiero que toda mi vida no sea en vano”

¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

Mirtha Legrand recibió un premio a la trayectoria en Rosario, ciudad de la que es visitante ilustre, y fue homenajeada por sus años de trabajo. Durante el evento, la conductora habló sobre su carrera y sus deseos a futuro.comentó al tomar la palabra.“Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”, dijo entusiasmada. Como presidenta honoraria del Hospital Fernández, la diva de los almuerzos suele recibir pedidos de cientos de personas que tienen problemas para ser atendidas. Sobre este trabajo solidario, comentó: “Me ocupo de eso y me da placer”.“Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”, dijo entusiasmada. Como presidenta honoraria del Hospital Fernández, la diva de los almuerzos suele recibir pedidos de cientos de personas que tienen problemas para ser atendidas. Sobre este trabajo solidario, comentó: “Me ocupo de eso y me da placer”.Además, aseguró que desde muy pequeña quería ser famosa: “Cuando era chica tenía una niñera que se llamaba Bruna y le decía ‘haceme el moño bien grande’, porque quería que me miraran, quería distinguirme en algo. Mi hermana gemela era distinta”.A comienzos de año, Mirtha Legrand visitó la Avenida Corrientes para ver la obra Tom, Dick & Harry, habló con TN y aseguró que está muy entusiasmada con su posible regreso a la pantalla de eltrece. “Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está. Faltan algunas cosas que no voy a decir”, expresó.En la misma sintonía, desde eltrece confirmaron que están en tratativas y a la espera de una respuesta de StoryLab, pero que el regreso de la conductora está muy próximo.Además, se mostró muy feliz por haber cumplido la promesa que les había hecho a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, actor y director de Tom, Dick & Harry. “Ellos estuvieron en mi último programa y les prometí que iba a venir. Es mi primer salida en Buenos Aires, estuve en Mar del Plata mucho tiempo. Ahora vine acá y cumplí con ellos”, remarcó. Y agregó: “Me divertí muchísimo, me he reído tanto. Está muy bien lograda”. (Todo Noticias)