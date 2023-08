Jeee no , estoy más solo que nunca así que x ahora nada . https://t.co/2EkJea9uUH — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 5, 2023

Sergio Agüero anunció a través de sus redes sociales que se separó de Sofía Calzetti y sorprendió con una selfie que compartió durante la tarde de este sábado.“Te me casas”, le dijeron al ex futbolista por Twitter, quien no dudó en responder y dejar en claro que está soltero: “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”.Después de que se viralizara esta información, el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver sonriente.