Falleció a los 75 años John Gosling, ex tecladista de "The Kinks"

“Estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de John Gosling. Enviamos nuestras condolencias a la esposa y la familia de John", anunció la banda musical, "The Kinks", en un comunicado.



El cantante principal de The Kinks, Ray Davies, rindió homenaje a su excompañero de banda y dijo: “Condolencias a su esposa, Theresa, y su familia. Descansa en paz querido John”.



El guitarrista principal del conjunto, Dave Davies, sostuvo: “Estoy consternado, profundamente molesto por el fallecimiento de John Gosling… Ha sido un amigo y un importante contribuyente a la música de The Kinks durante el tiempo que estuvo con nosotros. Mi más sentido pésame a su esposa y familia. Siempre tendré un profundo afecto y amor por él en mi corazón. Gran músico y gran hombre”.



El baterista Mick Avory también rindió homenaje a Gosling. “Hoy perdimos a un querido amigo y colega, era un gran músico y tenía un sentido del humor fantástico… Lo que lo convirtió en un miembro popular de la banda, nos deja algunos recuerdos felices. Dios lo bendiga".



Antes de Ian Gibbons, quien se unió a la banda en 1979, Gordon Edwards de Pretty Things reemplazó a Gosling en los teclados tras su salida del grupo.



Gosling se convirtió en miembro fundador de Kast Off Kinks en 1994, que incluye a los ex Avory, John Dalton y Jim Rodford, y permaneció en la banda hasta su retiro en 2008.