Preocupa la salud de Céline Dion: "No damos con ningún medicamento que funcione"

En diciembre del año pasado, Céline Dion anunció públicamente que padece Síndrome de la Persona Rígida, motivo por el que debió cancelar todas sus presentaciones en el marco de su gira internacional.



Lo cierto es que en las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el presente de la cantante canadiense. Según se supo, su hermana se mudó a su casa para cuidarla y, consternada, señaló que "no podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante".



Céline Dion contó que padece una grave y rara enfermedad neurológica

La condición física de Dion la obligó a suspender una gira mundial en mayo y a mantenerse fuera de los escenarios. Y, según explicó esta semana su familiar, justamente, ese sería el punto que más la entristece y preocupa.



"Cantar es algo innato en ella. Es disciplinada en cada área de su vida. Pero, sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar. Ella va más allá cuando está en el escenario, siempre trata de ser la mejor en lo suyo. Pero en este momento, su corazón y su cuerpo están tratando de decirle algo. Es importante que lo escuche", reflexionó Claudette.



"Cuando la llamo y está ocupada, hablo con mi hermana Linda, que vive con ella y me dice que está luchando duro. Está escuchando tanto como puede a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad", le dijo al Le Journal of Montreal.



Claudette destacó que Céline sigue en espera de que las investigaciones médicas descubran un medicamento contra los dolores y la rigidez. "Confiamos en ella. Es innato en ella, es disciplinada en cada área de su vida... No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante", cerró.