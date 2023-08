Con sus grandes hits, Luis Miguel brindó un imponente show en Argentina

El cantante mexicano Luis Miguel dio inicio a la gira por la argentina con un imponente show antes miles de fanáticas que disfrutaron y vibraron con sus canciones en el Movistar Arena."El Sol de México" regresó al país después de algo más de cuatro años y lo hizo con todos los hits que lo llevaron al éxito.Cuadras repletas de mujeres que esperaban desde muy temprano para disfrutar del primer show de Luis Miguel en Buenos Aires, sin dudas el más esperado del año.Faltaban pocos minutos para las 21:00 y el estadio ya estaba lleno como nunca antes lo estuvo. Miles de fanáticas (porque hay que reconocerlo, el 90 por ciento eran mujeres y hasta los baños de hombres se habilitaron para damas) colmaron el estadio y lo vistieron de celeste, de vinchas de colores y sobre todo de emoción por volver a verlo a él.Luis Miguel salió a escena puntual a las 21:00 y comenzó el show con "No culpes a la noche".Flaco, rejuvenecido, con su energía desbordante, sus pasos de siempre, rodilla arriba hacia un costado. Diría que está intacto, pero sería faltarle a la verdad, Luismi está en su mejor momento.Siguió el recital bien arriba con dos hits para cantar y bailar: "Amor, amor, amor" y "Suave". Y después enamoró a todas con "Culpable o no" y "Dormir contigo".Fue subiendo el calor del público con "Te necesito" e incorporó uno de sus temas más recientes "Es por ti".Después explotó todo cuando interpretó "Hasta que me olvides" y siguió con "Dame".Todas paradas y él feliz de ver a su público disfrutar tanto: "Vamos arriba, arriba", pidió.Con su habitual saco oscuro, camisa blanca y corbata a tono Luismi brindó un show a todo ritmo, en el que no faltaron sus movimientos sensuales para cautivar a varias generaciones de fanáticas.

Además del que brindó este jueves, el artista mexicano tiene previsto dar otros nueve recitales: 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.Con la décima fecha, el cantante batió definitivamente un récord que quedará en la historia.La Argentina es el primer país en recibir a Luis Miguel, desde su última gira "México por Siempre", realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como "Gira del Año".