Julieta Prandi: “Llevo cinco años buscando que la Justicia se despierte”

Julieta Prandi denunció a su ex marido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, el día que decidió irse de su casa para dejar de sufrir violencia y abusos sexuales. El caso en la Justicia no prospera y tampoco recibe la cuota alimentaria desde ese entonces.



Cansada de esta situación, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para hacerle un pedido a la Justicia ya que, junto a su nuevo abogado Fernando Burlando, pretende ponerle un punto final a su reclamo: “Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”.



“Cuota de alimentos, señores, no es un favor, es una obligación. Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. ¿Total? Que se ocupe la madre”, siguió.



“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, continuó.



“En la mayoría de los casos en Argentina, aunque la madre no tenga trabajo, ella debe hacerse cargo de todo. A nadie le importa si tiene trabajo o no, si llega a cubrir los gastos o no, que se joda. Para ellos, paciencia”, se quejó Prandi, que también habló con el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa: “Todo recae sobre mí porque mis hijos no quieren ver al padre por un montón de motivos. Me fui amenazada de muerte de mi casa. Quiero Justicia y paz y cerrar esta etapa de mi vida. Esto no es lo que soy. Quiero terminar y no me lo está permitiendo la Justicia”.