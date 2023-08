Cancelaron show de Ke Personajes y Emanuel Noir cantó desde el balcón del hotel

Ke Personajes, la banda nacida en Concepción del Uruguay, realizó una gira internacional en Perú, donde tenía pactados shows en Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo, antes de regresar a la Argentina para una gira nacional que comienza el próximo sábado 5 de agosto en Tucumán.Sin embargo, un día antes de la presentación que la banda tenía en el Estadio Universitario en la ciudad de Cusco el 28 de julio, anunciaron que no se podía realizar. Según el comunicado que emitió la Fiscalía de Prevención del Delito fue la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Cusco, dicha presentación no tenía autorización para llevarse a cabo.“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos", comenzó diciendo Emanuel Noir en un video que compartió en sus redes.Luego, siguió: "Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”.Ante esta situación, el cantante de la banda decidió salir al balcón del hotel en el que se hospedaba por esos días y entonó el tema reversionado “Costumbres”, de Juan Gabriel, para todos aquellos que pasaran por la zona y pudieran escucharlo. Así como también lo hicieron el resto de los huéspedes que se encontraban dentro del hospedaje y que se asomaron por sus respectivos balcones para disfrutar del improvisado show.