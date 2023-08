Rodrigo De Paul, tras separarse de Tini Stoessel: "Hicieron mucho daño"

Espectáculos Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su separación

A poco que de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel compartieran en las redes un comunicado confirmando su separación, el panelista Pepe Ochoa contó detalles de cómo decidieron finalizar el vínculo amoroso.”, comenzó diciendo.“De hecho, ayer hasta último momento”, agregó, dejando en claro el deseo del futbolista de continuar con la relación.que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa”, comentó Ochoa en el programa El Diario de Mariana.Por otra parte, el periodista Ángel de Brito dialogó con De Paul para consultarle acerca de la ruptura y contó: “Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco lo que te dijo Tini.”, reprodujo el conductor de LAM.“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo ‘y. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito.