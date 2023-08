Las declaraciones de Cami Homs tras la ruptura De Paul y Tini Stoessel

La modelo Camila Homs se mostró sorprendida con la separación de su ex pareja y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, de Tini Stoessel al señalar que "no" se la esperaba, señaló que se arrepiente de "algunas cosas" que dijo y dejó entrever que si va a algún recital de la cantante, tal vez, la linchen las fans."Me sorprendió la separación, no me la esperaba", indicó en diálogo con Desayuno Americano, a la vez que añadió: "Nunca hablé con ella y tampoco con mis hijos compartieron mucho. Por un momento puntual, me enojé muchísimo", destacó la conductora de Cucinare.En tanto, reconoció sentirse arrepentida del día que coreó un tema contra Tini mientras estaba de vacaciones en Punta del Este: "No me gustó para nada verme en ese lugar. Me arrepiento de algunas cosas que dije. Se habla muchísimo más y nada que ver con la realidad"."Re bailo Tini, son temones. Ir al recital es como mucho, pero bailar, lo bailo. Si voy a un recital capaz me linchan. Los fanáticos son pesados", aseveró.La participante del Bailando 2023 también habló de su noviazgo con el futbolista José "El Principito" Sosa: "Con la mamá de sus hijas me crucé y la mejor, están separados hace bastante. Yo lo encaré. El primer beso fue mutuo, pero la charla la inicié yo"."Me lo crucé en el barrio y lo encaré por Instagram. Teníamos una amiga en común. ´El Principito´ es el amor de mi vida. Estoy re enamorada, la verdad que sí", agregó.En tanto, Homs, quien es madre de Francesca y Bautista producto de su relación con de Paul, dijo que no descarta tener más hijos: "No le cierro las puertas completamente. Estamos hace poquito y mi bebé es muy chiquito. Estamos tan bien que digo ´quiero todo con vos´".Por último, la modelo e influencer reconoció que revisa los celulares de sus parejas y que en el pasado encontró algunas cosas que no le gustaron."Revisé celulares y encontré fotos, conversaciones. No era en momento de crisis de la pareja. Es clave del jugador decir ´estoy en crisis, estoy separado´. Cuando pasa esto, dejo que pasen tres días para que me baje. No hablo, trato de huir y, recién cuando estoy más en calma, empiezo a dialogar y que me den las explicaciones necesarias. Perdoné chats, cuernos no", culminó.