¿Otra “icardiada”?: la pregunta que rodea a dos ex Boca y una ex Miss Mundo

El ex futbolista de Boca Juniors, Martín Payero, se mostró en las redes junto a su nueva pareja, la modelo Victoria Carante. La confirmación del noviazgo revolucionó a todos y se convirtió en la relación amorosa de la que habla el fútbol argentino. Es que la joven nacida en La Pampa supo antes construir una historia de amor con otro ex futbolista del Xeneize, el delantero Cristian Pavón.Curiosamente, por cuestión de días los deportistas no compartieron vestuario. Es que Payero llegó al elenco de La Ribera en julio de 2022, mientras que el punta surgido de Talleres quedó libre en junio de ese año, justo antes de unirse al Atlético Mineiro. Así que lo que los conecta directamente es su paso por el club boquense y Victoria Carante.La modelo que en 2017 representó a la provincia de La Pampa en el certamen Miss Mundo Argentina, que esa edición quedó en manos de Avril Marco, oriunda de Santiago del Estero, tiene 24 años y esta semana confirmó su romance con Payero. Fue a través de un posteo en el que se los ve abrazados, mediante el que ambos les contaron a sus seguidores que decidieron apostar por el amor.La noticia no pasó inadvertida ya que varios usuarios recordaron que ella había sido pareja de Pavón en 2021. Incluso la mujer participó de los festejos del plantel que en aquel diciembre se hizo con la Copa Argentina bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.La modelo deberá ahora iniciar su nueva vida en Inglaterra porque su novio ha regresado al club Middlesbrough, dueño de su pase. Según declaró el entrenador del equipo, Michael Carrick, planea tenerlo en cuenta esta temporada, incluso ya sumó minutos en un amistoso, por lo que se instalará en Gran Bretaña esta temporada, en busca de la continuidad que no tuvo en su primera etapa allí, cuando desembarcó proveniente de Banfield, que recibió por la transacción alrededor de ocho millones de dólares.