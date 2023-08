Quiero contarles que con tini decidimos terminar nuestra relación.

Cuando se acallaron los rumores de separación que volvieron a surgir hace unos días, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel confirmaron su separación, un rumor que viene desde antes de él se convirtiera en Campeón del Mundo con la Selección Argentina.“Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, dice el mensaje que publicó el futbolista en Twitter.El mismo mensaje se replica en la cuenta de Tini Stoessel de la misma red social, lo que llevó a suspicacias acerca de por qué no lo comunicaron en sus cuentas de Instagram, donde se mostraron durante meses muy acaramelados, y de la posibilidad de que las mismas hayan sido hackeadas.La relación de Rodrigo de Paul y Tini Steoessel siempre se caracterizó por su ambivalencia a la hora de darle una fecha de inicio. Mientras algunos periodistas del espectáculo suponen que ambos comenzaron su romance mientras él esperaba a su segundo hijo con Camila Homs, otros aseguran que fue hacia el mes de octubre de 2021, muchos después de ese hecho.El hecho de que él le haya regalado un supuesto anillo de compromiso pocas semanas atrás reforzó la primera versión, pero la sorpresiva separación de la pareja, dejó a todos sin palabras.Dos semanas atrás, los usuarios de redes sociales notaron que la pareja no se comentaba los posteos de Instagram, por lo que comenzaron nuevas versiones de separación, hasta que De Paul decidió darle un “like” una foto del jugado look de la cantante en las calles de Madrid para ponerle fin a esos dichos.Sin embargo, esto fue solo un episodio en una catarata de rumores de crisis que comenzaron en septiembre del año pasado, y que la pareja fue desmintiendo sistemáticamente, ya sea con posteos juntos en las redes, o con apariciones especiales como la ocasión en la que ella lo visitó en la concentración de la Selección Nacional en Doha.De hecho, en esa oportunidad, las malas lenguas señalaron que esa presencia, tanto en la concentración como en el campo de juego, no era nada más que una tapadera previa a anunciar la separación de la pareja una vez que concluyera el Mundial de Qatar 2022, donde finalmente Rodrigo se consagró Campeón junto a Leo Messi y el resto del plantel.