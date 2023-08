Cecilia Roth: “Nunca trabajaría con Juan Darthés”

Cecilia Roth acudió al Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires y, en diálogo con el programa Implacables, habló sobre la situación de su colega Juan Darthés, que está viviendo en Brasil desde que Thelma Fardín lo denunció por abuso sexual y tuvo el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas.



Cecilia fue contundente al manifestar su opinión sobre un posible regreso de Darthés al país, luego de un fallo favorable en el Tribunal de Brasil. “¿Cómo ves el futuro con Darthés acá? ¿Trabajarías con él?", le preguntaron y la actriz contestó: "No. La verdad, no trabajaría con él. Siento que ahí no hay una cancelación, hay un delito. Es un delito que está prácticamente probado. Imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que transitaron una situación tan violenta, tan tremenda".



"Yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Cuando hay un delito comprobado es otra cosa", agregó Roth, algo similar a lo que dijo María Valenzuela, unos días atrás: "Yo, la verdad, no trabajaría con él. Que se quede allá porque acá no va a ser bien recibido".



Thelma Fardín confirmó que está en pareja con el actor Nicolás Riera y destacó que seguirá con su lucha por Justicia: Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande. Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos. Mientras tanto buscamos cambiar un sistema que no da respuestas, que daña, que atrasa y nos condena al silencio. ‘La justicia’ son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción. Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador. Seguimos”.



La falta de ficción

Por último, Cecilia Roth se refirió al poco trabajo que están teniendo los actores: “La gente se está desacostumbrando a ir al cine, sobre todo la gente joven. Sería bueno que no hubiera tanta competencia con las grandes compañías. En Estados Unidos están en huelga y acá pasa lo mismo, no trabajamos. No existe una sola ficción en ningún canal de aire, es muy poca la gente que tiene trabajo”.

Fuente: NA