¿Se terminó el amor? Daniela Celis habló de los rumores de separación con Thiago

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en la última edición de Gran Hermano y a las pocas semanas comenzaron una fogosa relación que, a más de cuatro meses del final del reality, ¿aún continúa?.



Es que en los últimos días hubo preocupación entre sus fanáticos, ya que Thiago cumplió años y Daniela no había subido ninguna dedicatoria a sus redes sociales.



Fue por esto que el medio Teleshow decidió consultarle sobre esta situación, a lo que ella respondió “cómo vuela la cabeza de la gente, ni yo me la hubiera imaginado”, e ironizó: “¿Cómo le voy a escribir feliz cumpleaños públicamente si tengo el número personal de él?”.



Y para terminar de despejar las dudas, la ex participante del reality compartió un video con el siguiente mensaje: “Que siempre seas feliz. Esta vida recién empieza y te queda muchísimo más por vivir. Feliz a un nuevo año más de vida Thiaguis”.



Además, durante la celebración que realizó el joven se pudo ver a todos los participantes de Gran Hermano e incluso Daniela apareció en una foto sentada junto a él.



Durante la última edición de Gran Hermano se formaron varias parejas, aunque no todas prosperaron. En las últimas semanas, Juliana y Maxi confirmaron su separación, mientras que Coti y el Conejo decidieron volver a apostar al amor luego de tomarse un tiempo. Por su parte, los únicos que siguieron estables fueron Nacho y la Tora y Thiago con Daniela.