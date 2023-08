Murió Angus Cloud, estrella de la serie Euphoria: tenía 25 años

Angus Cloud, el actor conocido por interpretar a Fezco en la serie "Euphoria" de HBO, fue encontrado sin vida por una “posible sobredosis”. Según informaron sus familiares, la estrella de 25 años enfrentaba un difícil momento personal tras la muerte de su padre.Fue la madre del actor quien alertó a la policía de Oakland que su hijo se encontraba sin signos vitales en su casa de California, según averiguó el medio estadounidense TMZ.“Con el corazón apesadumbradohoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, informó la familia de Cloud en un comunicado.En el comunicado expresaron el dolor que soportaba el actor tras el fallecimiento de su padre. “”, explicaron.Además, se refirieron a la salud mental de Angus y reflexionaron al respecto. “Angus fue abierto sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto en silencio”, continuaron el comunicado.Y finalizaron: “. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida”.Angus Cloud había saltado a la fama mundial tras interpretar a Fez en Euphoria, un joven dealer cuyo trabajo lo llevó a abandonar la escuela. Además, participó de otras producciones como "The line" y "North Hollywood", y protagonizó videoclips como “Mamiii” de Becky G y Karol G, "All Three" de Noah Cyrus y "Cigarettes" de Juice WRLD. (NA)