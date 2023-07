Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, muestra su colección de microbikinis

Mejores looks de playa

Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos, es toda una it girl en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde reúne poco más de 10 millones de seguidores de alrededor del mundo, suele compartir sus más cancheras y audaces apuestas de moda. Sin dudas, las microbikinis son de sus prendas favoritas y en su guardarropa cuenta con innumerables modelos y diseños plagados de glamour y estilo: conjuntos estampados con flores, dibujos de inspiración tribal y hasta duplas con rayas.Sin dudas, el estampado floreado es uno de los diseños favoritos de Pilar Rubio y así lo demuestra en sus redes sociales. Transitando el cálido verano europeo, la conductora se fotografió para su cuenta oficial de Instagram con un modelo de alto impacto con estas características. Coqueta, se lució para las cámaras con un modelo de dos piezas con corpiño armado tipo triángulo y bombacha colaless de tiro bajo.Tanto la prenda superior como la pieza inferior cuentan con bordados de flores en colores como el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, entre otros.Complementó el look de playa con un make up megallamativo: sombras en tonalidades nude, máscara de pestañas en total black, rubor rosado en las mejillas, contouring, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial rosado con mucho gloss.¿Otra de sus elecciones fashionistas? La influencer posó con una microbikini de dos piezas de base celeste con estampado tribal en tonos marrones. Se trata de un modelo con corpiño ovalado armado y una bombacha tiro alta con moldería colaless.Además de ser fanática de las microbikinis, la esposa de Sergio Ramos también ama los trajes de baño enterizos. En otra ocasión, posó muy sensual con un diseño de base negra con rayas horizontales blancas, a contratono.