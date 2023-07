Sofía Jujuy Jiménez contó si va a perdonar la infidelidad de su novio

La advertencia de Jujuy Jiménez a su ex pareja tras la infidelidad

A fines de junio, Sofía Jujuy Jiménez compartió su tristeza al enterarse de que Bautista Bello la había engañado. “Tristeza y desilusión total”, expuso en un doloroso descargo en el que dejó en claro que la ruptura era definitiva. Un mes después, sigue pensando exactamente lo mismo: no se vuelve atrás de una traición.En un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores de Instagram, la modelo se refirió a su situación sentimental. “¿Se perdona una infidelidad?”, indagó una de sus fans. Y, sin dejar lugar a dudas, la influencer respondió: “No. Los códigos de cada pareja, son propios de cada pareja. Yo nunca tuve una pareja abierta, no me interesa. Y si yo cuido, respeto y soy fiel, pretendo lo mismo del otro lado”.Además, también contestó cómo hace para que “no la afectan las malas vibras”. “Lamentablemente eso existe y es parte de la vida, es empezar por la aceptación, como todo, no hay frío sin calor, no hay amor sin odio, no hay alegría sin tristeza y así podría seguir... pero para mí es importante fortalecerse uno internamente tanto pero tanto, que va a llegar un día que todo eso no te va a importar ni afectar porque vas a estar segura de quién sos”, sostuvo.Y completó: “Es simple hay gente que elige vivir desde el amor y hay otros que carecen de mucho amor. Pero eso se nutre desde adentro hacia afuera. Nada ni nadie de afuera (lo externo) va a resolverte eso. Sos vos y tu interior”.Hace algunos días, cuando regresó a la Argentina, después de unas alucinantes vacaciones en Europa, Sofía “Jujuy” Jiménez conversó con Intrusos (América) y habló a corazón abierto de su separación de Bautista Bello tras enterarse de que la había engañado con otra mujer mientras ella estaba haciendo el reality The Challenge en Croacia.Consultada por su trabajo en el exterior y el escándalo con su ex, explicó: “El viaje en sí fue una locura. Lo que vieron ustedes yo también lo estaba viendo en ese momento y mi celular estaba explotadísimo”.Acto seguido, “Jujuy” aportó más detalles: “Estaba en Croacia en ese momento. Yo tipo: ‘Qué carajo’. Sentí que lo mejor era tipo bueno, a ver, respondo una vez por acá (por Instagram), desconecto y trato de entender qué carajo me está pasando, para qué me está pasando y por qué. Y bueno, hice eso”.La modelo indicó que tampoco podía “hacerse la boluda” con el tema porque todo el mundo estaba hablando de eso y que, además, ella no había hecho “nada malo”. El cronista le preguntó: “¿No te la esperabas?”. “De ninguna manera”, aseguró ella.