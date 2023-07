Cande Tinelli contó por qué vende contenido erótico en las redes

Paraná Paranaense reveló cuánto dinero ganó por vender imágenes eróticas propias online

Candelaria Tinelli es una de las influencers más conocidas del país. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino tiene 4.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y además de vivir de sus redes y de su carrera musical, recibe un gran rédito económico por publicar contenido erótico en una reconocida plataforma para adultos.La it girl habló con el periodista Julio Leiva en el ciclo de entrevistasy explicó por qué decidió abrirse un perfil en OnlyFans. “Empecé porque mis amigas me lo decían porque yo siempre subía fotos medio hot a Instagram”, comenzó explicando.En esa línea, Lelé sumó: “Era medio provocativa con la idea de mostrar también los tatuajes y mis amigas me decían ‘te estas regalando, tenés que abrirte una cuenta en OnlyFans’”.Cande, actualmente en pareja con Coti Sorokin tras su reciente reconciliación, agregó: “Empecé probando y el primer mes me fue muy bien. Entonces dije ‘vamos a dedicarle un poco más a esto’, y me puse en modo profesional”.Por último, sincera, concluyó: “No sé si es lo mejor, lo pienso como algo de un tiempo para ahorrar unos pesos y después chau. Es un trabajo muy fácil, es plata fácil. No es pornografía”.