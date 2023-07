Familia ensamblada: Pampita, la China y Benjamín Vicuña se fotografiaron juntos

Cómo es la relación entre Pampita y la China Suárez

se mostraron juntos por primera vez. El encuentro se dio en la casa de la actriz, quecon una fiesta íntima donde no faltó ningún ser querido. La modelo asistió al lugar en compañía de sus hijos, incluida Ana García Moritán, que demostró llevarse muy bien con Magnolia Vicuña, con quien jugó toda la tarde.La postal de la familia ensamblada fue compartida por María Eugenia, que sorprendió a sus seguidores, pero sobre todo a los de Carolina Ardohain, que reposteó varias imágenes y tuvo palabras de cariño hacia el cumpleañero.expresó.En varias oportunidades, tanto Pampita como la China remarcaron que tienen un excelente vínculo, aunque no son amigas. La prioridad es que sus hijos se lleven bien, y así también lo desea el galán chileno, que vivió el evento con mucha paz y alegría.En abril, durante su última visita a Chile,cuando dijo haberla encontrado en una situación muy comprometedora junto a Benjamín Vicuña. Lejos de escandalizar, reconoció con ella está todo bien, y que la prioridad para ambas es la crianza de sus hijos.“Todos somos muy generosos, todos sabemos que somos familia y queHablamos con mucha naturalidad. Como todos los padres separados, nos comunicamos entre todos., explicó ante la revista Velvet.Un año antes, en LAM (eltrece), le aseguró a Ángel De Brito que no sentía que tenía que perdonarles nada a María Eugenia y el actor chileno, con quien tuvo cuatro hijos (Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio). “La vida es como tuvo que ser.. Siempre voy a estar deseándole lo mejor a las parejas que tuve, soy agradecida de lo que tuvimos. Mi forma de pensar es que todo está un poco escrito. Prefiero pensar así, que las cosas tenían que suceder como sucedieron. A los hijos de Benja les tengo mucho amor, van a ser siempre los hermanos de mis hijos”, lanzó.