La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, que fue encontrada muerta en su casa de Londres el miércoles, estaba terminando un nuevo álbum, preparaba una gira y planeaba llevar su autobiografía al cine, según anunciaron este viernes sus representantes.Las causas de la muerte de la artista de 56 años, que había evocado en el pasado pensamientos suicidas, no han sido objeto de ningún comunicado. Se ordenó una autopsia como parte de la investigación."Sinéad estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro" autobiográfico Rememberings, publicado en 2021, dijeron sus representantes Kenneth y Carl Papenfus, en el sitio de internet de su agencia, 67 Gestion.La desaparición de Sinéad O'Connor, que alcanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing Compares 2 U, escrita por el artista estadounidense Prince, suscitó una avalancha de homenajes.Sin saber la causa de la muerte"Ninguna causa médica de muerte ha sido dada", indicó la justicia el jueves, mientras que la policía dijo que "la muerte no se considera sospechosa".En 2022, su hijo Shane, de 17 años, puso fin a sus días. Su muerte fue un tremendo golpe y la cantante fue hospitalizada tras decir en redes sociales que planteaba también suicidarse.La cantante apareció en un video, publicado a principios de julio en la red social Twitter, rebautizada como "X", donde evocaba su dolor después del suicidio de su hijo y afirmaba querer terminar un nuevo álbum.Además de su música, la cantante se destacó por su lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica, a la que acusó de no haber protegido suficientemente a los niños. En 1992 rompió una imagen del Papa Juan Pablo II en la televisión estadounidense. Fuente: (Clarín)