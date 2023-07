Mario Massaccesi reveló cómo hizo para descubrir una infidelidad de su expareja

Mario Massaccesi se sinceró al aire y relató cómo fue el momento en el que descubrió una infidelidad por parte de una de sus exparejas.Todo comenzó cuando Diego Sehinkman, su compañero de canal, se sumó de la nada a la transmisión. "Ah, ya apareciste así. Irrumpiste, ni pedís permiso, nada. Entraste de prepo", bromeó al verlo Massaccesi."¿Por qué tengo que pedir permiso? Si ya hay confianza, ¿no puedo entrar?", le siguió el juego su colega. "Sí, sí, por eso deje la puerta sin llave para que entraras...", sumó Mario.Entonces, Sehinkman lanzó una frase que dejó pensando a su compañero. "Te tiro la llave con una media desde el segundo piso. ¿Te acordás cuando eso estaba de moda? Son modas. Ahora no se ven medias voladoras", comentó el periodista a modo de chiste.Y esas palabras dispararon un triste recuerdo para Massaccesi, quien al repasar esa imagen en la cabeza rememoró un engaño que había sufrido hace dos décadas por parte de una de sus exparejas."Una vez descubrí una infidelidad que me estaban haciendo a mí justamente porque salió, tiró la media con la llave y ahí se armó el despelote, no sabés el quilombo que se armó. Año 2005", comenzó a relatar."No te pido todo, un poquitito más contame", le solicitó el conductor al periodista."Me quedé ahí esperando hasta que terminaron de hacer la cosa chancha", le respondió Massaccesi, sin vueltas.Y continuó con su relato: "Yo sabía que había algo raro. Entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y en un momento vi que alguien que no era yo, tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró"."Dos más dos, cuatro. Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta. Ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Qué luces se prendían, que persianas se apagaban. Todo conocía. Y dije 'pum, acá está'. Para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia", narró el conductor de TN Central con una cuota de humor el mal momento que le tocó vivir hace un años."No caía una media, caía un puñal", remató Sehinkman. "No, imaginate...Y después me vine llorando, imaginate. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces", aclaró Mario antes de despedirse del aire.Horas antes, Mario Massaccesi había contado cómo hizo para soltar el dolorInvitado a Socios del espectáculo (El Trece a las 10.30), el periodista había contado horas antes cómo fue el poderoso ritual de sanación que hizo en la India: "Fue mi verdadero soltar".El escritor de dos libros sobre esta temática explicó la poderosa experiencia que vivió: "Fuimos a las 5 de la mañana al Ganges, ellos (los indios) a la salida del sol lo adoran cada día, lo agradecen y hacen rituales en el río, que está muy contaminado"."Nosotros estábamos en una barcaza, hicimos como una meditación y en un momento el sol empieza a irrumpir y a salir, los monos salen de toda la zona que está construida y los pájaros empiezan a volar y se escuchan los cánticos de la gente que vive en Varanasi", precisó respecto al lugar donde se encontraba.Sobre cómo terminó esta experiencia contó: "Ahí nos hicieron hacer un ejercicio de silencio y que cada uno soltara lo que necesitaba soltar en su vida en una especie de ramo de flores con una velita, que lo poníamos sobre el río y dejabas ir lo que ya no necesitabas"."Yo necesitaba soltar el dolor de muchos años y fue muy liberador", contó Mario respecto a lo que lo motivó a encaminarse en este proceso. Acto seguido, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó qué era lo que fue a soltar a la India."El día que murió mi madre, que nos quedaron muchas conversaciones pendientes, y yo ahí me di cuenta de que el tiempo pasaba demasiado pronto, que todo lo que a mí me hubiese gustado decirle, ya era tarde", especificó.