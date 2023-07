Sol Pérez contó un curioso detalle sobre el sacerdote que la casará

Sol Pérez y Guido Mazzoni están comprometidos desde julio de 2022, cuando él le propuso casamiento en unas vacaciones por Europa, en medio del Mar Mediterráneo. Si bien aún no hay una fecha determinada, los novios dejaron saber que la celebración sería en noviembre de este año. Además, contaron un insólito detalle sobre el cura que los unirá en matrimonio.



Están organizando una fiesta para al rededor de 400 personas, pero esta no incluirá la ceremonia religiosa. Según contaron en A la Babarossa (Telefe) irán un día aleatorio a la iglesia, “se unirán en sagrado matrimonio frente a Dios “y luego le avisarán a sus amigos. Pero, lo más curioso es que el encargado de esta unión será el único cura que estuvo adentro del Papamóvil junto con Jorge Bergoglio.



“Un día vamos a ir a casarnos sin que nadie se entere”, dijo entre risas Sol Pérez en lo que parecía ser una broma al aire, pero rápidamente se entendió que no era un chiste. La ceremonia está a cargo de Claudia Villafañe, líder de una empresa de eventos, quien luego se sumó a al entrevista con la panelista. Sin embargo, antes de la charla, dieron un detalle que dejó a todos impactados.



Con una actitud cómplice, Pía Shaw los incentivó para que contaran quién era el encargado de llevar adelante la ceremonia religiosa. Ante este guiño, Guido aprovechó y reveló el curioso dato que une al cura a cargo de su boda y al Papa Francisco. “Es el único cura que estuvo adentro del Papamóvil”, dijo. La pareja consideró este detalle como “un datazo” que le agrega color a su historia de amor: “El Papa lo invitó y dio una vuelta. Ese fue el dato que a mí me pareció increíble”.



¿Cómo será la fiesta de casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni?

Minutos después se sumó, a través de una videollamada, nada más y nada menos que Claudia Villafañe, quien es la encargada de organizar todo el evento. En este marco, contó algunos de los detalles que los novios le permitieron revelar.



De esta manera, confirmó que “el evento que será en noviembre” y que contará con al rededor de 400 invitados. También, destacó que habrá “mucha joda” ya que fue lo que ellos pidieron: “Quieren es divertirse y bailar. Guido no quería mesas, pero tenés que sentarte en algún lugar para comer. Es imposible que eso pase, así que se van a tener que tomar un tiempo para organizar a todos”, contó.



Sol también agregó que los invitados no podrán ingresar con sus celulares. Deberán dejarlos en sus autos o podrán dejarlos en un lugar especial que ellos colocarán para ello. “Hay que disfrutar, comer rico, bailar y divertirse”, argumentó.

