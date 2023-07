Kevin Spacey fue declarado inocente de abuso sexual y lloró frente al tribunal

Las declaraciones de Spacey a la prensa, una vez que se conoció el veredicto, tras más de 12 horas de deliberación. Reuters.

Intimidades del juicio

Pero la lista sigue

El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido hallado "no culpable" este miércoles por el jurado del tribunal londinense de Southwark de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres supuestamente cometidos entre 2001 y 2013 en varios lugares de Inglaterra.Tras 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado ha pronunciado su veredicto, que Spacey, presente en la sala, recibió con lágrimas, en el día de su 64 cumpleaños.El protagonista de películas como American Beauty y The Usual Suspects ha sido absuelto de siete cargos de agresión sexual, uno de hacer que una persona participara en actividades sexuales sin previo consentimiento y otro de hacer que alguien participara en sexo con penetración sin consentimiento.Durante el proceso, en el que la acusación lo describió como un "acosador sexual", Spacey dijo que las alegaciones eran "una locura" y "una puñalada en la espalda" por parte de las presuntas víctimas.Los varones que prestaron declaración lo describieron como una persona "sibilina, manipuladora y difícil", "confundido sobre su sexualidad", y revelaron ocasiones en las que presuntamente los manoseó sin permiso y, en un caso, supuestamente drogó a un colega en su piso para después realizar un acto sexual.Los abogados del actor adujeron a su vez que no es un delito "ser promiscuo" y querer pasarlo bien con hombres más jóvenes, y el propio Spacey se describió a sí mismo al testificar como "un gran ligón".Durante el juicio declaró, por parte de la defensa, su amigo Elton John desde Mónaco, principalmente para aclarar la fecha en la que celebró una fiesta en su residencia del pueblo inglés de Windsor a la que el actor acudió.Los denunciantes aseguraron durante el proceso que no buscaban progresar en sus carreras ni obtener un beneficio financiero con sus acusaciones, que finalmente el jurado ha considerado no demostradas.Al margen de este juicio, decenas de varones presentaron quejas por el comportamiento del intérprete durante su paso por el Old Vic como director artístico entre 2003 y 2015, cuando el teatro londinense realizó una investigación interna en 2017.La denuncia más antigua cronológicamente, que se remonta a un año no especificado a principios de la década de 2000, alega que Spacey tocó repetidamente los genitales y la cola de la presunta víctima sobre su ropa y puso la mano del hombre sobre sus propios genitales.La segunda presunta víctima dijo que Spacey le hizo comentarios sexuales agresivos en 2005 antes de agarrarlo por la entrepierna en un evento de caridad. El tercer denunciante, que conoció a Spacey en un pub en Gloucestershire, dijo que el actor trató de besarlo y también lo agarró de la entrepierna.En este caso, Spacey calificó el encuentro como una "torpe insinuación" por la que luego se disculpó.La cuarta y más grave denuncia se relaciona con un incidente de 2008 en el que un hombre fue al departamento de Spacey en Londres donde, le dijo a la Corte, se quedó dormido o se desmayó y se despertó al encontrar al actor haciéndole sexo oral. Spacey dijo que el encuentro fue consensuado y proporcionó registros telefónicos para mostrar que hubo contacto continuo durante esa noche y en los meses siguientes.El protagonista de la emblemática serie House Of Cards negó vehementemente todos los cargos que se le imputaban, y fue declarado inocente de todos, pese a que los fiscales lo retrataron como un depredador sexual que había dejado a sus presuntas víctimas "sintiéndose pequeñas, disminuidas y sin valor".El resultado favorable en este juicio en Inglaterra es una buena noticia para Spacey en el marco de una larga lista de denuncias en su contra, que inició en 2017 por el testimonio público del actor Anthony Rapp -luego formalizado en una demanda en 2020-, que lo acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente, durante una fiesta en la década de los '80.Ése fue el disparador de múltiples denuncias de otros hombres que también reportaron haber sido objeto de abuso o de comportamiento inapropiado de Spacey, cuya carrera fue interrumpida de manera abrupta mientras gozaba de gran éxito por su papel principal en el drama político de House of Cards.La demanda de Rapp, que pedía 40 millones de dólares de resarcimiento en un proceso en el fuero civil, fue desestimada en octubre de 2022.El actor enfrentó otras denuncias vinculadas con delitos sexuales, entre las que destacan dos procesos judiciales en Nantucket, en el estado de Massachusetts, y otro en Los Ángeles, aunque todavía no fue condenado por ninguno de ellos.Spacey enfrentó consecuencias profesionales significativas debido a las acusaciones. En lo inmediato, fue despedido de "House of Cards" y su papel en la película Todo el dinero del mundo, cuyo rodaje ya había completado a las órdenes del director Ridley Scott, fue eliminado y regrabado con Christopher Plummer. Fuente: (EFE y Télam)