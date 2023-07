El inoxidable ícono del rock: Mick Jagger cumple 80 años

La rutina de Mick Jagger a sus 80 años



La leyenda del rock, Mick Jagger, sigue sorprendiendo a propios y extraños por la gran vitalidad desprende sobre y bajo el escenario y es que el cantante de The Rolling Stones logró a sus 80 años lo que varios artistas desearían pero pocos consiguieron: dar un concierto igual que en su juventud.Jagger tiene ocho hijos de cinco mujeres diferentes, cinco nietos y un bisnieto nacido el 19 de mayo de 2014 cuando la hija de Jade, Assisi, dio a luz a un niño. El 4 de noviembre de 1970 Marsha Hunt dio a luz a la primera hija de Mick, Karis Hunt Jagger. El año siguiente Bianca Jagger dio a luz a la única hija que tuvo la pareja, Jade Sheena Jezebel Jagger, el 21 de octubre de 1971.Luego, tuvo cuatro hijos con la modelo y actriz Jerry Hall. El 2 de marzo de 1984 nació Elizabeth Scarlett Jagger, mientras que James Leroy Augustin Jagger nació el 28 de agosto de 1985, seguido de Georgia May Ayeesha Jagger el 12 de enero de 1992 y de Gabriel Luke Beauregard Jagger el 9 de diciembre de 1997.Esta relación llegó a su fin cuando se descubrió que Jagger tenía una relación extramatrimonial con la modelo brasileña Luciana Gimenez Morad, con quien el músico tuvo su séptimo hijo, Lucas Maurice Morad Jagger, nacido el 18 de mayo de 1999. Tras el fallecimiento de otra de sus parejas, L'Wren Scott, Jagger inició una relación con una joven bailarina estadounidense llamada Melanie Hamrick. Su hijo, Deveraux Octavian Basil Jagger, nació el 8 de diciembre de 2016.En un show, Jagger no solo despliega una voz única sin mayores complicaciones, sino que además baila y corre por el escenario como si se hubiera quedado en los años setenta. Sin embargo, el ícono del rock no estuvo lejos de problemas de salud y la más reciente preocupación que despertó entre sus fanáticos y amantes de la música fue en abril de 2019, cuando tuvo un problema cardíaco.En esa oportunidad, The Rolling Stones debió cancelar sus shows en Estados Unidos y Canadá de la gira "No Filter", Jagger fue operado (le colocaron un stent) y en junio de 2022 también se vio afectada una presentación de la banda en Ámsterdam, Holanda, cuando el cantante dio positivo por coronavirus.El artista logró recuperarse de los problemas de salud gracias al estilo de vida saludable que lleva hace años: alimentación saludable, consumo moderado de alcohol, deportes y, por supuesto, su favorito: bailar. Uno de los impulsores del estado físico de Jagger es Torje Eike, un personal trainer noruego que es quien traza un plan de ejercicios y una dieta para mantener al artista enérgico y en forma.Además, el cantante realiza mayormente trabajos de resistencia y equilibrio. Por eso, antes de embarcarse en una gira mundial, suele correr unos 12 kilómetros diarios, además de practicar natación, clases de ballet, yoga y pilates, debido a que todo eso lo ayuda a mantener la postura y la flexibilidad que demuestra en cada show, además de permitirle bailar y cantar al mismo tiempo.En tanto, cuando está de gira, Jagger come un plato de pasta cuatro horas antes del show, de modo de estar liviano al momento de subir al escenario, mientras que en el desayuno consume batidos con suplementos nutricionales y aceite de hígado de bacalao, que ayudan a la resistencia y favorecen la función cerebral.Jagger también lleva a cabo ejercicios de meditación, mantiene la disciplina en todas las facetas de su vida, ya sea en la alimentación, el ejercicio o la labor artística y, según sus propias palabras, es importante buscar nuevos desafíos, continuar aprendiendo y no dormirse en los laureles.