Ximena Capristo visitó a Silvina Luna en el hospital y dio detalles

Ximena Capristo habló de su visita a Silvina Luna, quien evoluciona favorablemente a casi un mes y medio de su internación en el Hospital Italiano.



"La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Nosotros, muy tristes", dijo la actriz en nota con Intrusos, visiblemente preocupada por la salud de su amiga rosarina.



"Teníamos la esperanza de que las cosas salgan bien y surgió este milagro de recuperación. Digo milagro porque ella estuvo muy grave", agregó Capristo, quien junto a su marido, Gustavo Conti, rezaron por el bienestar de Luna.



"Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal", detalló Ximena.



Y agregó: "Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito"



"Tenemos la fe de que va a salir adelante. Es el tiempo. Ella estuvo muy grave", remarcó.



Furiosa con Aníbal Lotocki, Ximena expresó su deseo de que el cirujano vaya preso y se lamentó por lo que Silvina está pasando desde que se puso en manos de él.



"Me da mucha bronca porque es una mina buena, de fierro, una luchadora. Tiene tantas cosas a favor y que le haya pasado esto", manifestó.



“(A Lotocki) lo quiero matar. Me parece que tiene que estar preso y confió en la Justicia de que en algún momento eso suceda”, sentenció Capristo.

Fuente: Ciudad.com